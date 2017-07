Dalle botte alla droga: la lite in famiglia degenera e la polizia scopre la marijuana

TORINO - Le urla, le botte e la droga. Ha dell’incredibile quanto accaduto nella giornata di ieri in via Testona, dove gli agenti della Squadra Volante hanno rinvenuto oltre 350 grammi di sostanza stupefacente in un appartamento. Nessun blitz anti droga, anzi: i poliziotti sono intervenuti in seguito a una richiesta d’aiuto per aggressione domestica.

ARRESTO E DENUNCIA - E’ stata una donna, una 20enne, a chiamare il 112, chiedendo aiuto per l’aggressione subita da parte del compagno violento. Effettivamente, quando i poliziotti sono giunti sul posto hanno trovato la casa in soqquadro. Nell’appartamento però, oltre agli animi tesi, gli agenti hanno subito riscontrato un fortissimo odore di marijuana: la droga era stata nascosta in un borsone, mentre due vani cubici funzionavano da serre. Il compagno violento, un uomo italiano di 45 anni, è stato tratto in arresto e denunciato in stato di libertà per violenza privata, danneggiamento e peculato. Sì, perché l’uomo è stato anche trovato in possesso di materiale medico prelevato indebitamente dall’ospedale nel quale ha dichiarato di lavorare. La lite domestica è costata carissima anche alla giovane donna, denunciata in stato di libertà per violazione delle norme sugli stupefacenti.