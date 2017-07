Truffa immobiliare in via Maddalena: in manette imbroglione seriale

TORINO - Gli accertamenti degli agenti del Commissariato Barriera Nizza sono partiti poco dopo la denuncia di un cittadino straniero che ha dichiarato ai poliziotti di essere stato vittima di una truffa qualche giorno prima. L'imbroglione è stato arrestato per effetto di un provvedimento di esecuzione di un ordine di carcerazione a suo carico. L’uomo dovrà scontare la pena della reclusione di 2 anni e 3 mesi di reclusione per i reati di ricettazione e rapina, oltre a provvedere al pagamento di 800 euro di multa. Il cittadino serbo è stato poi denunciato per i reati di truffa e falsità materiale commessa da privato.

LA TRUFFA - Dopo aver notato un annuncio di un immobile in affitto presso una palazzina in via Maddalena, la vittima ha telefonato per poter avere tutte le informazioni sull’alloggio e prendere un appuntamento per poterlo visionare. Al primo incontro fissato però non si è presentato nessuno della presunta agenzia immobiliare, mentre al secondo appuntamento l’interessato ha incontrato un uomo, Massimo, che gli ha fatto vedere l’alloggio. Il malcapitato allora è stato invitato a lasciare un acconto a titolo di cauzione pari a tre mensilità (per un totale di 1050 euro) e due mensilità di affitto antipate, per un totale di 700 euro, oltre a copia dei documenti personali. La vittima consegna quindi subito 400 euro a titolo di anticipo e nella stessa giornata salda il resto. Massimo gli consegna le chiavi dell’alloggio, con le relative chiavi del portone, del garage e della cantina, con la promessa che il giorno seguente gli avrebbe consegnato la copia del contratto di locazione con la formula 4+4. Il giorno seguente però Massimo non si presenta e la vittima nota affisso alla porta di ingresso un cartello con il nome di un agenzia che si occupa di brevi soggiorni. L’uomo allora ha contattato telefonicamente la società, che ha disconosciuto il Sig. Massimo e ha informato l'uomo che l’alloggio risultava già locato.

L'INDAGINE - Gli agenti di polizia allora hanno immediatamente preso contatti con l’agenzia immobiliare apprendendo che l’appartamento di via Maddalena era stato più volte locato da un certo Francesco, che con regolarità provvedeva ai pagamenti con carta di credito prepagata, rinnovando ogni due giorni il contratto di locazione. Francesco non stipulava mai di persona i contratti ma mandava terze persone, definiti suoi dipendenti. Uno di questi è stato quindi ascoltato dai poliziotti, i quali hanno appreso che Francesco era solito adescare varie persone, senza fissa occupazione e, dopo aver fissato un appuntamento, chiedeva loro di provvedere alla stipula dei contratti con l’agenzia, per suo conto, in cambio di denaro, con l’indicazione di consegnargli successivamente il contratto appena firmato con le chiavi.

L'ARRESTO - Il truffatore, un cittadino serbo di 44 anni, al momento della consegna di uno dei contratto e delle chiavi, è stato fermato dagli agenti di polizia. In suo possesso è stato trovato un tablet con la relativa utenza telefonica utilizzata per i contatti, conversazioni whatsapp con diverse foto relative all’appartamento di via Maddalena e all’interno del portafogli un’altra sim card. Gli agenti, sulla sua autovettura, hanno rinvenuto due documenti di riconoscimento, una patente di guida e una carta di identità, rilasciati da autorità serbe, verosimilmente falsi e contraffatti.