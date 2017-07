D’estate ai torinesi piace il cinema all’aperto, svelati tutti gli eventi per chi è in città

TORINO - Questa mattina la Giunta della sindaca Chiara Appendino ha approvato, su proposta dell’assessore alla Cultura Francesca Leon, il programma delle iniziative culturali estive che animeranno la città. Si è cercato di non tralasciare nessuna delle otto Circoscrizioni nell’individuazione di spazi significativi per permettere ai cittadini di intrattenersi con attività culturali, musica, spettacoli e cinema, valorizzando parchi, spazi pubblici e piazze.

GLI EVENTI - Sono 11 i progetti che coinvolgono in totale una trentina di associazioni: in totale si contano 48 proiezioni di cinema, 77 spettacoli di teatro, musica, danza e cabaret, un intero fine settimana di Teatro fisico e arti circensi, eventi che, per la maggior parte, sono gratuiti. Grande spazio in particolare per il cinema all’aperto, come sottolinea l’assessore alla Cultura Francesca Leon: «Una delle maggiori richieste che abbiamo ricevuto riguarda il cinema all’aperto, così abbiamo cercato di accontentare questo desiderio».

CINEMA ALL’APERTO - Come detto, il cinema all’aperto in città è una delle cose più richieste all’amministrazione. In questo senso vanno l’Arena Cinema di Parco Rignon con 36 proiezioni a cura dell’Associazione Slow Cinema e che comprende anche alcune proiezioni del progetto Mi Ricordo. L’Archivio di tutti: cose d’ altri tempi a cura dell’Archivio Nazionale Cinema d’ Impresa. Sempre in Circoscrizione 2 nella tradizionale Festa per chi resta nel Mausoleo della Bela Rosin andranno in scena 3 spettacoli di Assemblea Teatro con «Io sono uno-omaggio a Luigi Tenco», La principessa smarrita» e «Il Piccolo Principe» nel periodo di ferragosto. Un’altra area all’aperto è in Circoscrizione 3. Piazza Delpiano, area pedonale pubblica di recente costruzione compresa tra i corsi Lione, Mediterraneo e Rosselli (già area Materferro), frutto di recenti opere di riqualificazione urbana con il suo anfiteatro ospiterà ogni sabato, per due mesi, una serata di cinema sotto le stelle. Proiezioni di film d’autore, di animazione e commedie di successo dell’ultima stagione cinematografica destinate al grande pubblico e in particolare alle famiglie e ai bambini del territorio: un’occasione di svago e di aggregazione attraverso un’iniziativa culturale accessibile a tutti. La rassegna è organizzata dall’Associazione Zampanò in collaborazione con la Bibliomediateca Mario Gromo. Nella Circoscrizione 5 l’attività estiva valorizzerà il cortile del Centro civico di via Stradella 192: il cortile, luogo simbolico della partecipazione attiva dei cittadini alla vita della città, sarà location degli appuntamenti. Nelle Circoscrizioni 6 e 7 nel week end del 21, 22 e 23 luglio, si terrà «Il totano nella chitarra», iniziativa culturale frutto dell’incontro e della coprogettazione tra più di venti realtà culturali attive sui territori della Circoscrizione 6 e 7. Un evento cittadino di alto richiamo che ha scelto le arti circensi e il teatro fisico con incursioni letterarie e musicali attinenti al tema come linguaggio principale dando spazio ad una spiccata propensione del territorio verso questo tipo di attività. Sempre all’ex Incet si terrà a fine agosto la terza edizione del Festival Todays. Nella Circoscrizione 8 si svolgerà «Corpo a Corpo – La terra è di Tutti» al P.A.V, Parco di Arte Vivente con la direzione artistica di CAP10100 con attività, laboratori, concerti e spettacoli. In Circoscrizione 1, inoltre, Torino Estate Reale sta animando registrando il tutto esaurito ad ogni serata; fino al 16 luglio in Piazzetta Reale si alternano concerti sinfonici e di musica cantautorale, la danza passando dalla tradizione del balletto classico alla rivisitazione in chiave contemporanea del flamenco, da Cuba alla Spagna, dal Marocco all’Italia, dalla Russia di Čajkovskij all’America di Gershwin e le arti performative.