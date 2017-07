Coazze, l’Accademia dei Folli in scena con Pirandello

COAZZE - In occasione del Festival Nazionale Luigi Pirandello, l’Accademia dei Folli propone Cecè/La morsa, spettacolo tratto da due opere del grande drammaturgo siciliano, in programma il 13 luglio alle 20.45 a Villa Tosco Prever di Coazze. L’edizione 2017 del festival coincide con i 150 anni dalla nascita del maestro e tocca alcuni luoghi piemontesi significativi per la sua carriera artistica. Luigi Pirandello è stato, infatti, particolarmente influenzato dall’ambiente piemontese: i teatri torinesi come l’Alfieri e il Carignano hanno ospitato le sue opere e, nel 1901, trascorse a Coazze, in Valsangone, un soggiorno estivo presso la sorella Lina dove trovò l’ispirazione per la composizione di numerosi successi teatrali. Cecè/La morsa è nato dalla voglia di rileggere e di ristudiare le pagine del grande drammaturgo siciliano, di immergersi nella sua scrittura disincantata e ritrovarvi quei personaggi e quelle storie dominate dal caos, dalla sfuggevole natura dell'uomo. Sarà che il tempo distrugge o nobilita con sorprendente maestria e infinita saggezza, sarà che il modo di mettere in scena Pirandello è cambiato, ma lo spettacolo è pervaso da una profonda umanità e tiene ben lontana ogni interpretazione psicanalitica.

Profondo osservatore delle metamorfosi del suo tempo

Pirandello, da arguto indagatore dell’anima, è stato un profondo osservatore delle metamorfosi del suo tempo e ancora oggi, con una scrittura densa e vibrante, parla di noi, dell’uomo e del suo lato più animale in modo incredibilmente attuale. Lo fa con la freddezza di un chirurgo e, al tempo stesso, con un'umanità infinita, con l'ironia e la rabbia che solo la nostra condizione mortale può suscitare negli uomini intelligenti. Con Cecè e La morsa l’Accademia dei Folli presenta al pubblico due facce della stessa medaglia, quel chiaroscuro che è presente in tutta l'opera di Pirandello e che l'accostamento di queste due pièce mette ancor più in risalto. Cecè, una commedia, insolitamente comica per lo stile del drammaturgo, e La morsa, una tragedia quasi espressionista, sono i due tempi di una partita tra l'uomo e la sua natura, tra l'uomo e la sua condizione. Di fronte all'imbroglione Cecè, a suo agio nell'Italietta dei primi del secolo così tristemente simile a quella di oggi, si ride a denti stretti e ci si lascia invece trasportare dalla spirale nera in cui cade Giulia, protagonista femminile de La morsa, pur con un recondito sorriso. Ingresso intero €12, ridotto €10. Info e prenotazioni: info@linguadoc.it | 377 26 74 936.