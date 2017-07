Terribile incidente in corso Trapani, auto si ribalta nel sottopasso di piazza Rivoli

TORINO - Brutto incidente nella notte in corso Trapani, proprio all’imbocco del sottopasso di piazza Rivoli: intorno alle 22:00 un’auto, una Seicento rossa, si è ribaltata in seguito a uno scontro con un’altra vettura e si è fermata poco prima della metà del tunnel. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, tra i primi ad arrivare sul posto. Il traffico è stato chiuso da corso Trapani verso corso Lecce, per permettere ai soccorritori di prendersi cura delle vittime dell’incidente.

LA DINAMICA - Per fortuna, sia le persone che si trovavano, all’interno dell’auto ribaltata che quelle dentro l’altra vettura, una Fiat Punto verde, sono rimaste illese. Non è chiaro né il numero di soggetti coinvolti, né la loro identità. Solo tanta, tantissima paura. La dinamica è al vaglio della Squadra Infortunistica della polizia municipale, giunta sul posto insieme all’ambulanza: i testimoni riferiscono di uno scontro tra le due vetture all’imbocco del tunnel, all’altezza dell’incrocio con via Lera. Sull’asfalto sono presenti i segni dell’incidente. Il sottopasso di piazza Rivoli è stato chiuso in direzione corso Lecce, con il traffico veicolare deviato sul controviale o sulla corsia riservata ai mezzi pubblici.