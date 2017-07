Stop alle slot machine, il Tar dà ragione ad Appendino: «Piaga sociale, la contrasteremo»

TORINO - Duro colpo alle slot machine. Il Tar del Piemonte ha respinto il ricorso di alcune sale gioco contro l’ordinanza voluta da Chiara Appendino, ripristinando così il limite di funzionamento di otto ore al giorno per le macchinette. L’ordinanza era stata sospesa lo scorso a gennaio per ordine del Consiglio di Stato e oggi torna in vigore grazie al Tar: bar e sale da gioco potranno quindi tenerle accese solamente dalle 14 alle 18 e dalle 20 a mezzanotte. Il provvedimento è mirato a contrastare la ludopatia.

CHIARA APPENDINO - Soddisfatta la sindaca di Torino, Chiara Appendino: »Apprendiamo con grande soddisfazione che il Tar del Piemonte ha dichiarato legittimo il regolamento del Comune di Torino emanato a ottobre 2016 che limitava l’orario di funzionamento delle slot machine a otto ore al giorno, respingendo così i ricorsi presentati. Aspettiamo di leggere le motivazioni, ma possiamo già affermare che il diritto alla salute e il ruolo della Città nel tutelarla resta per noi una priorità. Ribadisco la volontà di questa amministrazione di contrastare quella che a tutti gli effetti è una piaga sociale».