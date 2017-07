Gtt, cambia tutto: in arrivo il biglietto da 100 minuti e un nuovo abbonamento giornaliero

TORINO - Grandi novità nel mondo dei trasporti torinese: l’assessora ai Trasporti del Comune di Torino, Maria Lapietra, ha infatti annunciato una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda il biglietto semplice e l’abbonamento: una delle novità principali riguarda i l biglietto unico, che passerà da 90 minuti a 100 minuti. Non è finita qui, perché Gtt introdurrà microabbonamenti, come quello giornaliero: al prezzo di tre euro (due corse singole) si potrà viaggiare liberamente per tutto il giorno sui bus, tram e metropolitana.

LE NOVITA’ - Capitolo famiglie: gli abbonamenti verranno ricalibrati in base all’Isee. E’ questa la linea dell’amministrazione, che qualche giorno fa aveva bocciato la mozione di Silvio Magliano che proponeva uno sconto progressivo alle famiglie con tanti figli. Buone notizie poi per i giovani: la scontistica verrà applicata a tutti i ragazzi d’età minore di 26 anni, indipendentemente se studenti o no. «Anche coloro che si muovono sui mezzi per andare a lavoro hanno diritto a uno sconto» ha spiegato Maria Lapietra. Da non dimenticare poi la rateizzazione degli abbonamenti (dieci rate) e l’abbonamento a tariffa unica, per tutta la rete urbana e suburbana. Gtt, nonostante i problemi degli ultimi anni, è pronta a entrare nel futuro.