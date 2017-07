La donna che si è data fuoco all’Inps riapre gli occhi, ma non è ancora fuori pericolo

TORINO - Non è ancora fuori pericolo ma ha riaperto gli occhi. Le condizioni della donna che si è data fuori davanti a uno sportello dell’Inps di corso Giulio Cesare sono stabili ma nelle ultime ore è riuscita a riconoscere i familiari e a fare qualche cenno con la testa per potersi esprimere visto che, allo stato attuale, non riesce ancora a parlare. Concetta dà segnali positivi dal reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Cto in cui si trova dallo scorso 27 giugno quando, dopo aver appreso che non avrebbe ricevuto la disoccupazione per il periodo da gennaio (mese in cui era rimasta senza lavoro) a giugno, aveva tenta il gesto estremo.

SEDATIVI E PSICOLOGA - Rimane sempre sotto controllo Concetta e sotto sedativi che, a seconda di come sta, sono già stati diminuiti dai medici del Cto. La sua però non sarà una ripresa facile. La pelle ustionata e necrotizzata gravemente dovrà essere sostituita e per questo la donna dovrà subito diversi interventi. Inoltre, informa la famiglia, farà un percorso con una psicologa per poter gestire questo momento e i tempi duri che l’aspettano fuori dall’ospedale.