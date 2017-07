Blitz al Kappa FuturFestival, pusher provenienti da tutta Italia per vendere la «nuova super droga del 2017»

TORINO - In manette due truffatori-spacciatori, beccati dai carabinieri di Torino durante il Kappa FuturFestival, mentre cercavano di vendere ai ragazzi un mix di droghe fatto di mannitolo e novalgina spacciandola come la «nuova super droga 2017». I pusher sono arrivati in città da diverse regioni italiane e alcuni persino dalla Francia in occasione del festival tenutosi l'8 e il 9 luglio al Parco Dora.

L'ARRESTO - Tutti maggiorenni, gli spacciatori si sono mescolati tra il pubblico del Kappa FuturFestival. I militari in borghese, una squadra di oltre 40 persone composta da uomini e donne della compagnia Oltre Dora, hanno seguito i movimenti dei sospettati, intervenendo prima che potessero vendere le prime dosi. Al termine dell’operazione ne sono state sequestrate oltre 450. I carabinieri hanno individuato 12 spacciatori e 20 acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura di Torino.