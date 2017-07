Suicidio in un albergo del centro, imprenditore si impicca usando la cintura dell'accappatoio

TORINO - Un imprenditore del torinese, impegnato da tempo nell'ambito della vendita di auto, si è tolto la vita ieri pomeriggio, martedì 11 luglio, impiccandosi al termosifone della sua camera d'albergo con la cintura di un accappatoio. Lo ha fatto nella stanza di un hotel del centro di Torino dove pernottava da diversi giorni. L'uomo, un torinese di 56 anni, non ha lasciato alcun biglietto per spiegare il suo folle gesto.

IL SUICIDIO - Stando ai primi dettagli emersi sul conto della vittima, pare che il cinquantaseienne stesse attraversando un momento di grande difficoltà per questioni familiari ed economiche al contempo. Per questo motivo era caduto in un brutto stato di depressione che lo ha probabilmente condotto fino alla decisione di togliersi la vita. Sul posto gli agenti di Polizia sono a lavoro per chiarire le dinamiche dell'accaduto