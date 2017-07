Armi e droga alla stazione di Porta Nuova:  fermata ragazza che nascondeva eroina nella biancheria intima

TORINO - Si fanno sempre più intensi i controlli messi in atto dalla Polfer di Piemonte e Valle d’Aosta, particolarmente concentrati lo scorso fine settimana, in occasione del Kappa Futur Festival. Durante le normali operazioni di controllo nelle stazioni gli operatori della Polfer hanno sequestrato armi bianche e sostanze stupefacenti trovate addosso ad alcuni viaggiatori in partenza e arrivo alla stazione di Torino Porta Nuova.

ARMI - Durante un controllo effettuato nel pomeriggio di domenica 9 luglio è stato fermato un ventinovenne pluripregiudicato, residente nel cuneese. Questo è stato trovato in possesso di un coltello modello bancomat occultato nel suo portafogli. Un secondo giovane, anch’egli italiano, residente nel torinese, è stato sottoposto a controlli nella stessa serata e anche lui è stato trovato in possesso di un coltello serramanico di 18 cm. Il ragazzo ha insospettito gli operatori perchè ha cominciato a dimostrare un particolare nervosismo; è stato sufficiente chiedere all’uomo di sollevare la propria t-shirt, per notare che lo stesso stava occultando il coltello nei propri pantaloni. Entrambi i coltelli sono stati sequestrati e i possessori denunciati.

DROGA - Sempre nella stazione di Torino Porta Nuova, nella serata di domenica, gli agenti hanno proceduto all’identificazione dei componenti di un gruppo composto da tre giovani, di cui un ventenne italiano domiciliato a Milano, un ventinovenne di origini bosniache ma irregolare sul territorio italiano, e una ventenne di Milano. Il gruppo è stato fermato nell’atrio della stazione e accompagnato negli Uffici Polfer dove si è scoperto che la giovane donna occultava tra gli indumenti intimi diverse sostanze stupefacenti: 11 grammi di marjuana e 3 grammi di eroina. Anche il cittadino bosniaco è stato trovato in possesso di altri 64 grammi di Marjuana. Entrambi gli uomini sono stati denunciati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, mentre la giovane donna è stata segnalata per il possesso di stupefacenti a uso personale.