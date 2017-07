Paura in corso Regina Margherita, cliente perde la testa e punta un coltello alla gola della barista 

TORINO - Incredibile quanto successo in un locale di corso Regina Margherita, un uomo, entrato per giocare d'azzardo alle slot machines, ha perso la testa aggredendo violentemente la titolare del negozio. L'uomo, un italiano di 62 anni con diversi precedenti penali, ha aspettato che la barista ricaricasse una delle slot per piombarle addosso con un coltello a serramanico. Il malvivente ha quindi intimato alla donna di conseganrle i 100 euro che avava in mano e si è poi allontanato uscendo dal locale.

L'ARRESTO - A questo punto, le grida della donna hanno attirato l’attenzione di un gruppo di giovani stranieri che stazionavano all’esterno di un market adiacente al bar che sono immediatamente intervenuti per fermare l'uomo e consegnarlo agli agenti della Squadra Volante, nel frattempo giunti sul posto. Il sessantaduenne è stato infine arrestato per rapina e denunciato per il porto abusivo di armi.