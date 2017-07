Torino, tutto quello che c'è da sapere sul «ToDays Festival 2017»

TORINO – La città si trasforma, per tre giorni, in una vetrina dell’espressione contemporanea, veicolata soprattutto – ma non solo – attraverso i linguaggi della musica e delle sue diverse contaminazioni con le altre forme dell’arte. Nell’ultimo week-end di agosto, dal primo pomeriggio a notte inoltrata, ToDays propone un cartellone capace di coniugare occasioni di formazione e approfondimento, laboratori, performance e dj set con live di grandi artisti nazionali e internazionali, produzioni originali e progetti esclusivi, in una formula che prevede una soluzione mista tra ticketing con possibilità di abbonamento 3 giorni per i concerti sui mainstage ed ingresso gratuito per tutti gli altri appuntamenti. Con oltre 30.000 presenze nell’edizione 2016, Todays Festival torna dal 25 al 27 agosto 2017, con una line-up ambiziosa che mescola leggende internazionali e nuove stelle italiane ed elude le convenzioni per crearne di nuove ed attuali. Solo per fare qualche nome alla kermesse i concerti in esclusiva italiana saranno: Pj Harvey, Richard Ashcroft, Band Of Horses, The Shins e Perfume Genius si alterneranno ai live di Mac Demarco, Timber Timbre, Gomma, Giorgio Poi, Giovanni Truppi ed agli eventi targati Varvara Festival.

Le location

Due saranno i palchi principali: il grande prato verde di Spazio211, e, a pochi passi, il grande palco all’interno dell’ex fabbrica Incet, luogo che ospiterà, in collaborazione con Varvara Festival, un puzzle di suoni ed immagini della tarda notte. E due saranno i luoghi del giorno: la Galleria d’Arte Gagliardi e Domke, adiacente all’area Incet, ed Arca Studios, unione di studi di produzione video, audio, web, grafica, animazione 3D situati all’interno dei Docks Dora. Per tre giorni opinion maker, giovani artisti, sperimentatori, produttori di talenti, giornalisti, nuovi designer del terzo millennio e visionari dell'oggi percorreranno strade innovative, muovendosi trasversalmente fra i differenti linguaggi in campo musicale, artistico, culturale e sociale, per raccontare storie e scambiarsi esperienze in momenti di formazione, discutere sui temi legati all’industria della musica, della tecnologia e delle professionalità ad essa legate. Il Parco urbano verde Aurelio Peccei, primo parco d’Itaia totalmente ecosostenibile, sarà invece la sede in cui la musica si fonderà con l’arte, attraverso produzioni esclusive. La Piscina estiva Sempione, gestita dalla gloriosa società Rari Nantes, si trasforma nel luogo ideale dove trascorrere la domenica pomeriggio di fine estate, per un party speciale un po concerto un po’ baccanale. Durante il giorno, laboratori, talk, performance di street art ed illustrazioni animeranno le aree adiacenti Spazio211 e l’ex fabbrica Incet, fino al gran party diurno con Pop X alle piscine estive immerse nell’area verde del parco Sempione.

I laboratori

Tolab è il progetto speciale di ToDays dedicato alla formazione e all'innovazione. Si svolgerà durante il festival dal 25 al 27 agosto 2017 a Torino, presso la Galleria d'arte Gagliardi e Domke, affascinante spazio dove sorgevano vecchie acciaierie e ora luogo d'eccellenza dell'arte contemporanea in città, e, per la prima volta in questa terza edizione, anche presso Arca Studios situati all’interno dei Docks Dora, studi di produzione dove il mondo professionale della comunicazione e del co-working è connesso con il mondo artistico delle arti performative. Per tre giorni opinion maker, giovani artisti, sperimentatori, produttori di talenti, giornalisti, nuovi designer del terzo millennio e visionari dell'oggi percorreranno strade innovative, muovendosi trasversalmente fra i differenti linguaggi in campo musicale, artistico, culturale e sociale, per raccontare storie e scambiarsi esperienze in momenti di formazione, discutere sui temi legati all’industria della musica, della tecnologia, della cultura e delle professionalità ad essa legate. Incontri, conference, workshop, panel e laboratori creativi, dedicati a chi la musica la fa e a chi la ascolta. La partecipazione è gratuita (fino a esaurimento posti disponibili). Info: www.todaysfestival.com/to_lab/.

Connessioni spazio tempo con il Tourdays

Sabato 26 agosto dalle 19 all'alba ToDays va in tour per la città ed in particolare al Piccolo Cinema, al Print Club Torino, alle Officine Caos e ad Off The Corner. Possibile connettere in contemporanea i quartieri nord, sud, est e ovest di una città? Possibile superare i confini geografici dello spazio di una città e trasmettere lo stesso evento in tutte le periferie, così da permettere alle persone che popolano e vivono un quartiere di immergersi nell’atmosfera del festival anche senza spostarsi fisicamente, e nel contempo far scoprire ad altre persone nuovi quartieri e luoghi (troppo) spesso fuori dalla mappa del divertimento convenzionale? Grazie alla tecnologia Silent e al supporto di RadioOhm, gli spettacoli alla ex fabbrica Incet di sabato 26 agosto saranno diffusi in diretta in vari luoghi della città dando la possibilità gratuita al pubblico, semplicemente indossando un paio di cuffie audio wireless, di vivere la magia del festival pur trovandosi in un altro luogo fisico distante chilometri e contemporaneamente scoprire tanti altri eventi. www.todaysfestival.com/schedule/tourdays.

Torino Bike Tour

Dalla partnership tra Torino Emotion ed il festival ToDays nasce uno speciale tour di Torino in bicicletta. In occasione della terza edizione del festival, Torino Emotion ha ideato un tour che, attraverso un percorso ideale e fisico nella citta, ne svelera le diverse anime. Il tour sara interamente svolto in bicicletta, per un ridotto impatto ambientale, una maggiore liberta di movimento ed una prospettiva privilegiata su Torino. Si parte Sabato 26 agosto da Barriera di Milano, periferia moderna e quartiere dove si svolge il festival, per giungere al cuore aulico di Torino. Ci si spostera nel paradosso di Porta Palazzo, la «periferia multietnica in pieno centro», e si concludera, prima di tornare alla partenza, nel quartiere Borgo Dora, la periferia «storica» di Torino, con una visita al suggestivo mercato dell’usato del Balon, fondato nel 1857. Programma: ritrovo alle 11 in Via Cigna 211 di fronte a Spazio211 con la guida (italiano e inglese/francese/tedesco), partenza in bicicletta (noleggio della bici e casco forniti dall’organizzazione), visita al centro aulico della citta, visita Mercato Porta Palazzo (con pausa pranzo libera nel mercato coperto), visita a Borgo Dora e al mercato storico del Balon, ritorno previsto alle 14 a Spazio211. Il pacchetto comprende: noleggio bici e casco, 3 ore con una guida (italiano e inglese, francese e tedesco), assistenza Torino Emotion . Info e iscrizione: Torino Emotion ph: 011.4301446 info@torinoemotion.it.