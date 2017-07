Pirata della strada investe anziana, scende e strappa un foglietto con la sua targa

VINOVO - Di pirati della strada la cronaca ne è purtroppo piena. Uno degli ultimi episodi di fuga dopo un incidente stradale è avvenuto nel torinese, lungo la provinciale 143 a Vinovo. Martedì mattina una donna di 79 anni è stata travolta da un’utilitaria bianca poco dopo essere uscita di casa: si era già immessa nella carreggiata utilizzando le strisce pedonali e, nonostante l’auto fosse distante e avesse tutto il tempo di frenare, l’ha investita e scaraventata nel fango. Un incidente che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze, ma questo lo si saprà solo più tardi dopo gli accertamenti medici. L’automobilista ha frenato subito la sua vettura, è sceso, ma anziché aiutare l’anziana, si è preoccupato di raggiungere un testimone che si stava appuntando la targa del veicolo e gli ha strappato il foglietto. «Mi dispiace» avrebbe detto l’uomo prima di risalire in auto e, come se nulla fosse successo, scappare in direzione Torino.

CACCIA AL PIRATA - L’incidente, come dicevamo, non ha avuto gravi conseguenze. I soccorsi dell’ospedale San Luigi di Orbassano hanno escluso lesioni o fratture interne, anche se la settantanovenne accusa dolori a braccia e gambe e faccia fatica a respirare. La denuncia di quanto è accaduto poco dopo le ore 6.30 di mattina è arrivata ai carabinieri che si sono subito messi sulle tracce (poche) per identificare l’automobilista risalendo alla sua vettura. Manca però il modello esatto dell’auto e la targa e anche una descrizione dettagliata del pirata della strada. Si tratterebbe, secondo quando detto dalla vittima e dal testimone, di un italiano tra i 35 e i 40 anni, mentre la sua utilitaria è un marchio straniero. Dopo l’incidente la fuga è avvenuta verso Torino e i militari starebbero cercando qualcuno che abbia visto una vettura passata lungo via Stupinigi, nei pressi del bivio per Tetti Rosa.