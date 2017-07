Caos al Lingotto, oltre 4mila persone per vedere il concerto di Rovazzi

TORINO - Si prevedeva un'affluenza di circa duemila persone e invece Rovazzi, la giovane star del web che impazza nelle radio italiane ormai dall'anno scorso, ha fatto il botto. Erano quasi in cinquemila infatti le persone che ieri sera, mercoledì 12 luglio, hanno raggiungo l'8 Gallery del Lingotto per assistere allo show di Fabio Rovazzi, più del doppio della stima iniziale.

SICUREZZA - Un'orda di giovanissimi e di famiglie si sono date appuntamento nel centro commerciale torinese per assistere al concerto del giovane cantautore e avere così l'occasione di sentire dal vivo il brano cult dell'estate 2017 "Volare" . Il pubblico fremeva per entrare ma, vista la quantità di gente intervenuta, è arrivato l'ordine dalla Questura di bloccare l'accesso al primo piano della galleria. Questo ha provocato non pochi momenti di tensione tra coloro che si sono visti negare all'ultimo momento l'occasione di poter assistere allo show del loro idolo e gli uomini della sicurezza. Pare che, in supporto della squadra di vigilantes presente sul posto, sia intervenuta anche una pattuglia di carabinieri per arginare la folla.