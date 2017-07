Coppia di fidanzati rapina tabaccheria in corso Casale, il complice li aspettava nel furgone

TORINO - Era il primo aprile scorso quando una tabaccheria di corso Casale veniva presa d'assalto da tre malviventi. Oggi, a circa tre mesi di distanza da fatti, sono stati individuati i responsabili del gesto criminale. Si tratta di tre individui: Andrea Tebani, la ventenne Ylenia Scanu e Fabrizio Massarano. Per i tre, tutte gravati da precedenti penali, è stato emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

LA RAPINA - Tre mesi prima Fabrizio Massaro è entrato, armato di coltello, in una tabaccheria di corso Casale e si è impossessato di 1900 euro in contanti. Uscito dal negozio l’uomo è salito a bordo di un furgone bianco, condotto da un complice e si è diretto nel centro di Torino. E' stato proprio grazie al furgone che gli uomini del Commissariato Borgo Po sono riusciti a risalire agli autori della rapina.

L'INDAGINE - Gli agenti hanno subito scoperto che il furgone era intestato a una ditta ed era in comodato d’uso a un dipendente, tale Andrea Tebani di 37 anni. Grazie alle immagini estrapolate da alcuni impianti di sorveglianza e al sistema GPS dell’auto, gli agenti hanno ricostruito tutti gli spostamenti antecedenti e successivi alla rapina. I tabulati telefonici dell’utenza di Tebani e alcune immagini hanno subito reso chiaro il ruolo attivo avuto nella vicenda da una donna, Ylenia Scanu. Le immagini, infatti, mostrano la donna scendere dal furgone in via San Secondo, destinazione finale del gruppo dopo la rapina, e aprire il portellone del mezzo dal quale si vede scendere una terza persona. All’identità di quest’ultima gli agenti sono giunti proprio grazie alla donna. Alla luce delle frequentazioni della Scanu, gli agenti del Commissariato Borgo Po sono risaliti a Fabrizio Massaro, trentaquatrenne fidanzato della Scanu e autore materiale della rapina in Corso Casale.