Traffico in tilt in corso Regina Margherita: chiuso il sottopasso

TORINO - A causa di un tamponamento che ha coinvolto due veicoli, i vigili sono stati costretti a chiudere uno dei sensi di marcia del sottopasso di corso Regina Margherita che passa sotto piazza della Repubblica. Il risultato? Da circa un'ora le macchine che arrivano dal Rondò della Forca sono obbligate a utilizzare la corsia preferenziale che passa in superficie, creando non pochi rallentamenti alla viabilità. Sul posto gli uomini della polizia municipale stanno impedendo l'accesso al sottopasso e deviando le macchine nella corsia sopraelevata riservata generalmente ai tram.

SOTTOPASSO CHIUSO - Le due auto che si sono urtate in galleria sono state rimosse ma pare che abbiano lasciato sull'asfalto una macchia d'olio che non rende sicura la circolazione. A questo si aggiunge che, all'altro capo del tunnel, un ramo si è spezzato cadendo sui fili del tram, costringendo così i vigili del fuoco ad intervenire per rimuoverlo, creando ulteriori disagi e rallentamenti alla circolazione.