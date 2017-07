Il party più silenzioso d'Italia arriva per la prima volta a Torino, si balla in piazza Vittorio 

TORINO - E' senza dubbio la festa più silenziosa che si sia mai vista. La Silent Night sbarca a Torino e per farlo ha scelto la più suggestiva delle location: piazza Vittorio Veneto. Sabato 22 luglio sul palco torinese saliranno 3 esclusivissimi DJs, ognuno dei quali proporrà un genere musicale diverso. La musica però scorrerà solo nelle cuffie dei partecipanti, qui sta il bello, una movida bianca per così dire, a impatto zero sul vicinato.

CUFFIE - L'evento è organizzato in collaborazione con il bar Blanco di piazza Vittorio Veneto 21/bis; quelli del locale si occuperanno di consegnere le cuffie a tutti i partecipanti che le avranno prenotate anticipatamente. Con queste sarà possibile sintonizzarsi semplicemente con un click su uno dei 3 canali musicali disponibili: la consolle numero uno trasmetterà hit storiche e brani rock, la numero 2 house music, commerciale e dance e infine la terza sparerà nelle cuffie hip hop e afro-reggeaton music. Insomma, si prevede una serata in cui sarà difficile annoiarsi.

INFORMAZIONI PRATICHE - Il noleggio delle cuffie ha un costo di 15 euro e include anche una consumazione al bar Blanco, dove sarà possibile ritirare le cuffie a partire dalla 21.30 di sabato 22 luglio. Come prenotare le vostre cuffie? E' necessario semplicemente inviare un messaggio al : 3484832347 scrivendo "Nome Cognome Silent Blanco». Ogni prenotazione è individuale perciò ognuno dovrà inviare il proprio messaggio. Ricordate infine di presentarvi alla consegna con un documento d'identità valido, perchè altrimenti quelli dell'organizzazione fanno sapere che non riceverete le vostre cuffie.