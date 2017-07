«Parchi vietati ai minori di 14 anni non accompagnati»: a Mappano l’ordinanza della discordia

MAPPANO - Parchi, giardini e aree pedonali vietati ai minori di 14 anni non accompagnati. E’ questa la prima ordinanza firmata da Francesco Grassi, il sindaco del neonato Comune di Mappano. Il provvedimento contiene in realtà una serie di divieti ben più ampia, che hanno subito destato scalpore non solo tra i cittadini di Mappano ma anche nei comuni limitrofi, compreso quello di Torino. C’è addirittura chi è arrivato a usare parole pesanti, come «proibizionismo» e «coprifuoco».

I DIVIETI - Nei parchi e nei giardini, i bambini dovranno per forza essere accompagnati e fin qui nessuna sorpresa. Quello che stupisce è che anche i ragazzi fino ai 13 anni dovranno esserlo. Non è finita qui, perché sarà anche vietato giocare a calcio, se non nelle aree predisposte. Se per i ragazzi di Mappano sono in arrivo tempi duri, non sorridono di certo gli adulti: dalle 23 alle 6 l’accesso alle aree verdi della città sarà precluso anche a loro. Niente jogging o passeggiate al chiaro di luna, dunque. Una limitazione riguarda poi il consumo di alcolici, assolutamente non autorizzato se la bevanda supera i 15 gradi. Coloro che proveranno ad arginare i divieti, incapperanno in una multa da 50 a 500 euro. Tante le limitazioni commerciali, con il divieto di pubblicità sonora, le foto a spazi pubblici ai fini commerciali.

COSA DICE IL SINDACO - Tante le polemiche, sia sui social network che nei bar del paese. I cittadini non sembrano apprezzare le misure, mentre il sindaco spiega come si trattino di misure per favorire la sicurezza e la salute dei cittadini. «Le ordinanze nascono in un contesto di quasi totale mancanza di controllo del territorio anche per l’assenza di regolamenti. Sono sotto gli occhi di tutti i quotidiani abusi commessi da vandali che spesso sono minori di 14 anni totalmente privi del controllo degli adulti e abbiamo testimonianze anche di situazioni di pericolo che si sono create. Sono inoltre ormai diverse domeniche che viene segnalata l’invasione del parco Unione europea da parte di auto oltreché balneazione non protetta e pesca non autorizzata. In questo contesto era necessario dare un forte segnale politico di inversione di tendenza» spiega Francesco Grassi, sindaco di Mappano.