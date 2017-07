Attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali: donna investita da un’auto, è grave

TORINO - Ennesimo incidente nelle strade di Torino. Nella giornata di ieri, una donna di 56 anni è stata investita da una Lancia Y in corso San Maurizio, all’altezza del civico 58. La vittima, immediatamente soccorsa dalla conducente dell’auto, è stata trasportata all’ospedale CTO: le sue condizioni sono gravi ed è ricoverata in prognosi riservata.

LA DINAMICA - Secondo le rilevazioni effettuate dalla Squadra Infortunistica della polizia municipale, la Lancia Y stava percorrendo la carreggiata centrale di corso San Maurizio da Lungo Po verso Rondò Rivella quanto la signora ha attraversato il corso in un punto senza strisce pedonali, camminando in direzione zona universitaria. L’impatto è stato violento. La donna, come detto, si trova ora al CTO.