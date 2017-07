Fiume Po, ricomincia l’incubo della pianta tropicale Millefoglio: l'acqua torna verde

TORINO - E’ tornato il Myriophillum acquaticum, il Millefoglio. La pianta tropicale invasiva che lo scorso anno aveva invaso le acque del fiume Po, è nuovamente apparsa davanti ai Murazzi. A confermare la notizia sono i tecnici dell’Arpa che, dopo un sopralluogo effettuato lungo le sponde del fiume, hanno ritrovato esemplari della pianta esotica proveniente dal Sud America.

NUOVI AVVISTAMENTI - Il Myriophillum acquaticum è stato ritrovato nella sponda sinistra del Po, nel tratto compreso tra il ponte Umberto I e l’ex imbarco Gtt ai Murazzi. Sia chiaro: non tutte le piante che affiorano in questi giorni sono invasive: molto spesso quelle che vengono scambiate per alghe, sono in realtà piante di fiumi di pianura, la cui presenza è sinonimo di qualità delle acque. Le piante, che formano una sorta di foresta subacquea, ospitano varia vita animale. Il problema è la pianta invasiva, pericolosa per le specie autoctone presenti nel Po: il caldo, la siccità e la corrente rallentata sono complici, come già accaduto lo scorso anno.

Lo sfalcio del Millefoglio eseguito lo scorso agosto dai volontari (© Diario di Torino)

LO SCORSO ANNO - Un anno fa, il problema del Myriophillum acquaticum aveva caratterizzato l’estate torinese, portandosi dietro molte polemiche. La pianta era apparsa a fine luglio ed era rimasta nelle acque fino a ottobre inoltrato. Lo sfalcio dei volontari non aveva portato grandi risultati, anzi. Più volte i tavoli tecnici composti da Città di Torino, Città Metropolitana, Regione Piemonte, Arpa, Enea, Ipla e Università di Torino avevano provato a risolvere una questione «creata» dall’uomo. Sì, perché è molto probabile che la pianta tropicale sia arrivata nelle nostre acque per mano di un acquariofilo. 365 giorni dopo, il fiume Po è tornato verde: come verrà affrontato il problema quest’anno?