Il rapinatore delle farmacie in azione: «Tutti a terra e scusate il disturbo», poi la fuga in bici

TORINO - «Stendetevi tutti a terra e non guardatemi. Scusate il disturbo». Sono queste le parole che L.C., 28 anni, rivolgeva ai clienti delle farmacie da lui rapinate. L’uomo, un rapinatore seriale, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia Oltre Dora di Torino: è accusato di aver commesso ben cinque rapine ai danni di due farmacie.

LE RAPINE - Le farmacie colpite sono la Farmacia Santa Rosalia di Torino, rapinata il 1° marzo e il 2 maggio, e la Farmacia San Giacomo, che ha ricevuto la visita del rapinatore il 7 febbraio, il 24 marzo e il 5 luglio. Il malvivente agiva sempre con la pistola in pugno e pretendeva che i clienti si sdraiassero per terra, senza guardarlo. Una volta presi i soldi, chiedeva scusa a tutti per il disturbo e se ne andava in sella a una bici. L’uomo è stato identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza e alla decisiva collaborazione dei residenti dei commercianti del quartiere. Le indagini proseguono per stabilire se ci siano collegamenti con altre rapine.