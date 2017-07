Niente più macchine per arrivare al colle Nivolet: orari e costi delle navette

TORINO - «Spegni il motore, ascolta la montagna», questo il principio base del progetto «A piedi tra le nuvole», promosso dal Parco Nazionale del Gran Paradiso per incrementare la mobilità dolce. L'obiettivo è quello di favorire gli spostamenti a piedi e in bicicletta, limitando il traffico automobilistico privato al minimo, nel rispetto dell'ambiente montano. Così, tutte le domeniche a partire dal 9 luglio fino al 27 agosto (Ferragosto compreso), gli ultimi 6 km della statale del Nivolet saranno chiusi al traffico privato. E per salire ai 2.500 metri del colle? Semplice, sono stati pensati mezzi alternativi: le navette ad alta frequenza di GTT, le biciclette, anche gli escursionisti a piedi o a cavallo sono ben accetti.

LE NAVETTE - Sarà possibile raggiungere il Colle del Nivolet ogni domenica con un servizio di bus (alcuni dei quali dotati di un carrello portabici), che partiranno da Ceresole e dal parcheggio del Lago Serrù, oltre che da Torino, da Pont Canavese, da Ivrea, da Rivarolo, da Castellamonte e da Cuorgnè. I biglietti dei mezzi avranno validità giornaliera e permetteranno di muoversi, oltre che all'interno della tratta di competenza, anche nella tratta Serrù-Colle del Nivolet. E' possibile consultare gli orari di partenza delle corse su una pagina dedicata sul sito della GTT.



COSTI - I costi per le diverse tratte sono i seguenti:

• Serrù-Nivolet: 3,50 €/persona

• Ceresole-Nivolet: 4,00 €/persona

• Pont-Nivolet: 6,00 €/persona

• Castellamonte-Cuorgnè-Nivolet: 8,00 €/persona

• Rivarolo-Nivolet: 8,00 €/persona

• Ivrea-Nivolet: 10,00 €/persona