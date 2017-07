Rivoli, un weekend con «Tutti i colori dell'estate»

RIVOLI – Dal 14 al 16 luglio si terrà l'appuntamento con l'eccellenza enogastronomica ed artigianale «Tutti i colori dell'estate». L'evento si estenderà nella splendida cornice di: Piazzale I Portici, Via Collegiata, Via Piol, Piazza Garibaldi, Piazza Matteotti. In programma un'esplosione di colori, sapori, profumi, arte, moda, musica, sport e spettacolo per coinvolgere e aggregare cittadini e famiglie di ogni età. Ad attendervi stand enogastronomici, musica con la cover band The Reflex, artisti di strada che si esibiranno in spettacoli di Zumba e Raggaeton, Gran Galà di Danza e «I Melannurca» Pizzica. Sarà il Format che identifica l’Estate della Città di Rivoli nei prossimi anni, in grado di convogliare l’interesse di tutti grazie all’ampio programma di Eventi di Moda, Musica, Sport e Spettacolo. L’evento è organizzato dall’Associazione Nuovi Scenari con il patrocinio della città di Rivoli. Una Manifestazione di grande aggregazione e coinvolgimento per cittadini e famiglie di tutte le età.

Gusto, artigianato e spettacolo

L’area dedicata allo Street Food (piazzale dei Portici) offrirà le migliori specialità alimentari ed enogastronomiche dell’Eccellenza Italiana e non solo e le migliori Birre Artigianali del panorama Italiano ed Europeo, il tutto immerso nei mille colori dei caratteristici mezzi, bancarelle e stand. Le bancarelle dell’Artigianato ospiteranno il meglio dell’Eccellenza Artigianale del Territorio. Le aree dedicate agli Spettacoli ospiteranno esibizioni di Ballo, Canto e Arte varia delle migliori scuole e associazioni della zona e nella fascia preserale e serale vedranno esibirsi Artisti di fama Nazionale. Nel programma sarà inserita una Selezione di un Concorso a livello Nazionale «Miss e Mister Fascino e Talento» dove verrà premiata la Bellezza unita al Talento artistico e il Concorso «Miss con la Coda» dove i partecipanti sfileranno accompagnati dal loro Amico animale e in giuria saranno presenti giornalisti, fotografi e personaggi dello spettacolo. Questi due concorsi sono marchi registrati e di proprietà di Nuovi Scenari Eventi e sono giunti alla seconda edizione. Verranno organizzati: un piccolo Concorso Fotografico sul Tema «Tutti i Colori dell’Estate», una Caccia al tesoro a squadre a piedi per le vie del Centro Storico con la finalità di riscoprire la ns. Città, un Raduno di auto e/o moto e la Rivoli Cartoon con il Cosplayer Contest (partecipanti da tutto il Nord Italia).