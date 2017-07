Venaria, alla Reggia risuona «The Italian New Wave Second Annual Summit»

TORINO – Alla Reggia di Venaria approda «The Italian New Wave Second Annual Summit», la seconda reunion dei talenti italiani che il festival Club To Club supporta e valorizza nei suoi eventi in programma il 14 luglio dalle 19.30 alle 23.30. Dal 2012 gli showcase di «The Italian New Wave», co-presentati da realtą come Barbican Centre (UK), Unsound Festival (PL), Romaeuropa Festival, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Castello di Rivoli e Red Bull Music Academy, hanno toccato New York, Londra, Milano, Roma e Torino presentando performance dei pił originali musicisti e visual artist italiani, amplificando la loro visibilitą sul mercato internazionale. La magnificenza della Reggia di Venaria ci mette il resto, voi non dovete fare altro che esserci. Ecco alcuni tra i nomi presenti: ArteTetra, Bienoise, Chevel, Donato Epiro, OOBE, Petit Singe, Sabla, Stump Valley, TDC PALAZZI, VIPRA & Dj Vatileaks e XIII e il veterano Lory D,che ha fatto la storia della techno romana. L'evento anticipa il ritorno di Club To Club Festival alla Reggia di Venaria di mercoledì 1 novembre, quando la residenza sabauda ospiterà l'evento di apertura della XVII edizione del festival a Torino, cheek to cheek. Maggiori informazioni verranno svelate nel corso dei prossimi mesi.

L’entrata, compresa nel programma Sere d’Estate alla Reggia 2017, offre la possibilità di ascoltare le performance degli artisti di ITNW, scoprire i maestosi spazi della Reggia nonché accedere in riduzione alle mostre ospitate all’interno. L’ingresso è gratuito per i possessori di Tessera Musei Torino Piemonte e Torino+Piemonte Card; prezzo intero 10€. Le autolinee di GTT che collegano Torino e Venaria verranno potenziate in occasione dell’evento per offrire la possibilità di rientrare a Torino dopo l’evento. Info: www.lavenaria.it.