Cena e cinema in Santa Giulia: la piazza occupata per due giorni di fila

TORINO - Dopo la boxe, piazza Santa Giulia torna nuovamente protagonista di alcuni eventi fuori programma: nella serata di ieri, giovedì 13 luglio, sedie e tavolini sono apparsi nella piazza più osservata delle ultime settimane ed è stata improvvisata una cena a cielo aperto. Due giorni fa, per non farsi mancare nulla, la piazza ha ospitato invece un bel cinema all'aperto. «Delle due l’una: o l’Amministrazione è totalmente inadeguata al suo compito e non è in grado di mantenere ordine e legalità in piazza Santa Giulia e dintorni oppure approva e condivide» questo il commento secco del Capogruppo Moderati, Silvio Magliano.

CENA - La piazza è stata nuovamente transennata, rispettivamente per ospitarvi una sorta di osteria a cielo aperto giovedì 13 luglio e un cinema all'aperto la sera prima. Si è trattato di un vero e proprio picnic sotto le stelle, con tanto di sedie, tavoli e vinello a volontà. Tanto idilliaco quanto non autorizzato. La sera del 12 poi è stata organizzata una proiezione piacevolissima con tanto di generatori di corrente, ma anche questa sembrerebbe senza nessun tipo di permesso. «Dov’è l’Amministrazione?», continua Magliano, «Dobbiamo considerare Santa Giulia zona franca o possiamo sperare ancora nel fatto che la Città riprenda il terreno perso? Aspettiamo risposte».