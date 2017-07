Trasporta 20kg di eroina in auto: beccata «nonna narcos», la galoppina della malavita

TORINO - E’ stata arrestata «nonna narcos». M.L., 74 anni, è finita in manette dopo esser stata beccata al porto di Ancona con 20kg di eroina, suddivisa in ordinatissimi panetti occultati nel paraurti della sua auto, una Fiat Punto. L’ordine di esecuzione per la carcerazione è stato eseguito dalla Squadra Mobile di Torino.

LA CONDANNA - L’auto è stata controllata all’atto dello sbarco da un nave proveniente da Durazzo. I poliziotti hanno ritrovato i panetti, abilmente nascosti dentro la macchina. Grazie anche a questo arresto sono scaturite le indagini per l’operazione «Cielo Azzurro» della Questura di Catania che ha portato a smantellare un’organizzazione composta a maggioranza da cittadini di nazionalità albanese e dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti ed all’importazione clandestina di armi. Per questo motivo, la signora anziana è stata condannata in via definitiva per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti alla pena di nove anni.