In Piemonte è emergenza anoressia: colpite le bambine tra 8 e 9 anni 

TORINO - Il mondo dei disturbi legati all'alimentazione è purtroppo molto vasto e variegato. I numeri dei casi di anoressia e bulimia in Piemonte è cresciuto del 300% rispetto agli anni precedenti, comunica l'assessore regionale alle Pari Opportunità Paola Berzano nel corso della Commissione alla Sanità. Ciò che allarma maggiormente gli esperti è però un altro dato: pare infatti che a essere maggiormente colpite da questo tipo di disturbi siano le bambine di età compresa tra gli 8 e 9 anni. Sembrerebbe poi che il fenomeno sia in espansione anche tra i maschi.

ANORESSIA - La discussione si sposta sulle modalità di aiuto e cura delle persone affette da queste patologie legate all'alimentazione. Pare infatti che la Regione Piemonte non riesca a far fronte ai bisogni dei pazienti. In primo luogo ci sono troppe persone in lista d'attesa al Centro Dca della Città della Salute di Torino e all’Asl To4 di Lanzo Torinese. Un altro punto fondamentale da sviluppare consiste nel dotare le scuole medie di punti di ascolto con psicologo per accompagnare i ragazzi nei momenti più delicati di crescita.