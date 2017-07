Corso Francia, al via i lavori per il rifacimento del manto stradale: disagi alla viabilità

TORINO - Da lunedì prossimo 17 luglio, in corso Francia, da piazza Bernini a corso Montegrappa, partiranno i lavori di rifacimento del manto stradale che proseguiranno fino al 25 luglio. L'intervento riguarderà tratti della carreggiata centrale e interesserà i due sensi di marcia. Il transito veicolare verrà comunque garantito almeno su una corsia per senso di marcia. La rotonda di piazza Rivoli, come tutti gli incroci, non saranno interessati dai lavori.