«Emergenza rifiuti a Torino? Non è vero», parla il Movimento 5 Stelle 

TORINO - Si è parlato nei giorni passati di un problema nella gestione nella raccolta della plastica in città. Di più, di una vera e propria emergenza, di un inceneritore sovraccarico e di Amiat che minacciava di lasciare la plastica torinese nei cassonetti non sapendo dove stoccarla. Pare, stando alle dichiarazioni del consigliere comunale Federico Mensio (Portavoce del Movimento 5 Stelle) che si sia un po' esagerato. In merito alla notizia stampa di un possibile problema relativo alla raccolta della plastica il Gruppo Pentastellato di Torino precisa che «in città, al momento, non risulta esserci una situazione difficile come invece accade in altre parti della regione e d’Italia».

MOVIMENTO 5 STELLE - «I problemi sono dovuti a una gestione che non è in carico agli enti locali» precisa il consigliere Mensio «il sovvallo (la parte non riciclabile risultante dalla selezione della plastica) è in gestione, al Consorzio di filiera Corepla che ha l’obbligo di smaltimento». Quelli del Movimento torinese si difendono dunque: è un problema della Corepla, il Comune non può farci nulla, così come nulla può Amiat.

EMERGENZA RIFIUTI- Se di emergenza non è lecito parlare, alcuni problemi però ci sono e sono ben visibili anche per quelli del Movimento. In primo luogo, spiega Mensio, bisogna risolvere il problema del sovvallo preselezionato da Amiat presso un suo centro; sarà necessario poi uno studio del riciclo della frazione non attualmente recuperabile della plastica, mediante accorgimenti tecnologici e industriali. Infine si parla dell'inceneritore: «Dagli articoli stampa risulta che l’impianto sia saturo», prosegue Mensio, «per contro, qualche giorno fa, gli uffici dell’Ambito Territoriale hanno dichiarato, nel Piano d’Ambito 2017/2018, che lo stesso impianto può ancora accogliere circa 30.000 tonnellate di rifiuti urbani provenienti da Asti». Rifiuti urbani, altra cosa rispetto ai rifiuti speciali, quale è la plastica ad esempio.

NORMATIVA EUROPEA - Per risolvere le criticità della questione rifiuti il Movimento Pentastellato di Torino guarda a monte, alla direttiva europea che prevede come primo punto, la "prevenzione della produzione di rifiuti». «E’ un percorso che si deve intraprendere con i cittadini e con gli altri Enti» ha detto Mensio, «ed è imprescindibile se si vuole garantire un futuro in cui i rifiuti non rappresentino più un problema per l’ambiente e per le persone». Con un occhio puntato al futuro, verso una nuova concezione della produzione dei rifiuti e l'altro sull'immediato problema dello smaltimento continueremo a monitorare la situazione a Torino.