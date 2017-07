Investe una prostituta e scappa, la donna finisce al CTO

MONCALIERI - Ha solo 23 anni la prostituta nigeriana finita al CTO con alcune fratture alle costole e un braccio rotto, in seguito a un incidente verificatosi nella serata di ieri, venerdì 14 luglio. L'incidente è avvenuto a Moncalieri, in via Ferrari ed stato provocato da un pirata della strada che, dopo aver travolto la donna, che si trovava probabilmente sul ciglio della strada, ha tentato la fuga a tutta velocità. Un testimone però ha avuto il tempo di segnare la targa e di riferirla alla polizia municipale.

PIRATA DELLA STRADA - Fortunatamente sembrerebbe che la donna, trasportata in ospedale con codice giallo, non sia in pericolo di vita. L'uomo che l'ha travolta invece è stato rintracciato solo poche ore dopo il fatto: si tratta di un cittadino marocchino, cugino del proprietario del furgone, che avrebbe dichiarato ai vigili di aver investito la donna e di non essersi fermato a soccorrerla per paura delle conseguenze. Il giovane è stato quindi denunciato per lesioni stradali e omissione di soccorso. Le forze dell'ordine sono attualmente a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare la versione dei fatti fornita dall'uomo.