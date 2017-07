Per evitare il carcere si nasconde in Crocetta, rintracciato e arrestato dalla polizia

TORINO - Nel pomeriggio di giovedì 13 luglio gli agenti di polizia del Commissariato San Secondo hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti di C.P., nato in provincia di Reggio Calabria nel 1945. L’uomo era già stato sottoposto in passato agli arresti domiciliari e alla misura della libertà controllata: a suo carico ci sono numerosi e gravi precedenti di polizia, tra i quali truffa in concorso, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi, associazione per delinquere di stampo mafioso, violenza carnale, alterazione e contraffazione di opere d’arte, lesioni personali, rapina, oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.



ESTORSIONE E RAPINA - La Procura Generale nei suoi confronti ha emesso un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione relativo all’espiazione di una pena residua di 3 anni, 9 mesi e 4 giorni di reclusione per i reati di estorsione, danneggiamento seguito da incendio e rapina. Lo stesso, a seguito del provvedimento, si era reso irreperibile per alcuni giorni, eludendo i controlli effettuati dalla polizia sia presso la residenza che presso l’ultima dimora conosciuta. Gli agenti lo hanno comunque rintracciato in un alloggio ubicato nel borgo San Secondo in zona Crocetta, dove si trovava insieme alla convivente.