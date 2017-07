Scippata in mezzo alla strada mentre passeggia con la figlia, brutta avventura in via Bertola

TORINO - Un ragazzo di 19 anni di origini marocchine è stato arrestato dalla polizia di Stato per uno scippo compiuto in via Bertola, angolo via Manzoni, ai danni di due donne (madre e figlia) che stavano passeggiando. La donna più anziana è stata spossessata della sua borsa quando un gruppetto di giovani, italiani e stranieri, le aveva superate correndo: a un certo punto uno di questi si è girato e ha tirato i manici fino a entrarne in possesso. Notata la scena, il conducente di un furgone si è messo all’inseguimento del ragazzo con la borsa in mano che, intanto, si stava dirigendo in direzione dell’ospedale Oftalmico. Prima con il mezzo pesante e poi a piedi, l’automobilista ha richiesto l’intervento di una pattuglia di polizia quando l’ha notata in via Juvarra. Con l’intervento degli agenti è stato possibile fermare il ladro, un incensurato regolare sul territorio italiano. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla signora.