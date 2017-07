Paura alla caserma dei vigili del fuoco del Lingotto, dieci uomini al Maria Vittoria

TORINO - Una decina di Vigili del Fuoco della caserma Lingotto si sono fatti visitare all'ospedale Maria Vittoria, oggi, lunedì 17 luglio, a causa di malesseri causati dalle esalazioni fuoriuscite dagli scantinati vicini al loro distaccamento. In via Corradino sono intervenuti anche i colleghi specializzati del nucleo NBCR (nucleare-biologico-chimico-radiologico) e le squadre di pronto intervento dell'Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) per monitorare l'impatto ambientale dell'incidente.

FUMI - Dai primi accertamenti pare che i miasmi siano stati provocati dal danneggiamento di una vecchia cisterna di idrocarburi interrata in via Nizza, che faceva parte di un impianto per la distribuzione dismesso e mai bonificato dagli idrocarburi. Non si esclude che, a provocare la rottura della cisterna che ha sprigionato i fumi nauseanti, siano stati i lavori per la costruzione della linea 2 della metropolitana. La benzina si sarebbe infiltrata nel terreno scivolando negli scantinati dell'edifico che, da una parte ospita la scuola Re Umberto I e, dall’altra, la caserma dei vigili del fuoco.