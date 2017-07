Blitz anti spaccio, le forze dell’ordine si riprendono il Valentino: arrestati 38 pusher

TORINO - Un blitz in piena regola, per contrastare un fenomeno sempre più frequente, lo spaccio. I carabinieri e la guardia di finanza, nella giornata di sabato, hanno eseguito una grande operazione al Parco del Valentino, riuscendo a fermare ben 38 pusher. Un duro colpo alla malavita, che nelle ultime settimane sembrava quasi aver preso in ostaggio uno dei parchi più belli e frequentati della città.

IL BLITZ - «Saremo presenti perché il Valentino è un polmone verde della città che deve rimanere a disposizione dei cittadini - spiega il Comandante provinciale Emanuele De Santis - E non lasceremo il territorio sino a quando il problema non sarà risolto». I militari, oltre ai pusher fermati, sono riusciti a trovare 230 dosi di marijuana e 150 dosi di hashish. La droga era nascosta ovunque: negli anfratti degli alberi, sotto le auto e i cassonetti della spazzatura. I pusher, provenienti sopratutto dal nord Africa, si sono visti arrivare le forze dell’ordine in massa e non sono riusciti a scappare. I carabinieri saranno presenti quotidianamente al Valentino, con una stazione mobile sulla collinetta del parco e due di supporto vicino alla discoteca Chalet, per contrastare i posteggiatori abusivi e scongiurare le aggressioni. Negli ultimi mesi, infatti, dieci rapinatori sono stati arrestati, due denunciati e una persona è finita in manette per tentato omicidio.