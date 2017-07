Abusivi tra i banchi del mercato: 13.000 euro di multe per i «furbetti»

SUSA - Continua senza sosta la lotta contro i «furbetti» che ogni giorno provano ad aggirare norme e regolamenti. Tra i fenomeni più frequenti c’è senz’altro quello dell’abusivismo, che si presenta specialmente in un contesto quotidiano come quello del mercato: a Susa, i Finanzieri, nell’ambito di un ordinario controllo, hanno verificato le licenze di numerosi ambulanti scoprendo l’attività illecita di tre di loro.

LE MULTE - Tre soggetti, tutti di origine marocchina, sono infatti risultati completamente abusivi in quanto sprovvisti della regolare licenza di vendita. Gli uomini sono stati multati con sanzioni per 13.000 euro, mentre la loro merce è stata sequestrata: gli abusivi vendevano liberamente capi d’abbigliamento e biancheria per la casa. I prodotti sono stati sequestrati e verranno donati agli Enti caritatevoli. I fenomeni illegali di abusivismo commerciale creano un grave danno alle casse dello Stato, ma soprattutto danneggiano tutti i commercianti onesti che, non solo pagano regolarmente tutte le imposte, ma si sobbarcano anche i notevoli costi necessari per essere in linea con tutte le normative di settore.