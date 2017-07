Restituiti i giardini Parri ai cittadini, via gli spacciatori «delle tv e delle scarpe»

TORINO - I carabinieri della Compagnia di San Carlo hanno sgominato un gruppo di pusher africani che da tempo ormai occupava stabilmente i giardini Parri nel quartiere San Salvario, area pubblica compresa tra via Ormea, via Petitti e via Pietro Giuria. Lo spaccio era vario, dalla marjuana, alla cocaina, al crack e spesso i pusher spingevano fino a pochi metri da una scuola secondaria. Per questo motivo i militari si sono concentrati in quell’area e sono riusciti, dopo tanto tempo, a riconsegnare il parco pubblico alla cittadinanza.

MONOPOLIO - Il gruppo di spacciatori era riuscito a conquistarsi il monopolio dello spaccio della zona e aveva istituito il suo quartier generale nei giardinetti, di fatto cacciando tutti i cittadini. In totale i carabinieri hanno monitorato per settimane diverse persone e alla fine hanno identificato tredici soggetti.

PAGAMENTO ALTERNATIVO - I pusher non ricevevano solamente soldi per la droga che vendevano. Molti clienti, secondo quanto accertato dai carabinieri, erano soliti pagare le dosi con televisori al plasma, abbigliamento e anche scarpe. Durante i blitz sono state sequestrate centinaia di dosi. «L’area era sistematicamente occupata dai pusher», dicono dal Comando provinciale dai carabinieri, «ma con il fermo degli indagati, i giardini sono stati finalmente liberati dagli spacciatori e restituiti ai bambini e alle famiglie del quartiere».