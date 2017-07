Vandali sul treno Torino-Susa, tre giovani beccati mentre imbrattavano un vagone

TORINO - Nuovi episodi di vandalismo a bordo del treno Torino-Susa: nel pomeriggio di mercoledì 12 Luglio il personale della polizia ferroviaria di Torino Porta Nuova ha denunciato tre ragazzi, tra cui un minore, per imbrattamento all’interno di una vettura di un treno regionale. I giovani, residenti a Sant’Ambrogio di Susa e Sant’Antonino di Susa, sono stati pertanto denunciati all’Autorità Giudiziaria per danneggiamento in concorso. Il minore è stato riaffidato alla madre in serata.

VANDALISMO - Erano circa le 17.00 quando il capotreno del regionale proveniente da Susa e diretto a Torino, ha segnalato al Centro Operativo della Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle D’Aosta la presenza a bordo di alcuni ragazzi che, in momenti diversi, avevano imbrattato il treno. Gli agenti di Porta Nuova hanno quindi raggiunto il binario di arrivo del treno e hanno aspettato i tre ragazzi autori dell’imbrattamento. Questi erano ancora seduti nell’ultima vettura di coda e intorno a loro erano ben visibili i segni degli atti vandalici. A fare le spese di questa bravata sono stati un sedile, un finestrino e un contenitore per i rifiuti, posti nella vettura di coda del treno. Le scritte risultano effettuate con un pennarello blu indelebile, sequestrato dagli agenti