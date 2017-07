Sgominata banda di pusher, tutti i dettagli del loro studiatissimo sistema di spaccio

TORINO - Il gruppo di indagati spacciava crack e cocaina nell'area dei giardini pubblici Parri da diverso tempo. Il gruppo, monitorato dai carabinieri fino da marzo di quest'anno ha mostrato una struttura interna tutt'altro che improvvisata, anzi si presentava agli occhi dei militari con un'impalcatura studiata fin nei minimi dettagli, in cui ognuno giocava un ruolo predefinito seppure mai fisso. L'ausilio dell'occhio vigile delle telecamere, oltre agli uomini in borghese sul posto, ha permesso di portare a galla tutto il sistema malavitoso, per cui 13 uomini si trovano ora sotto custodia cautelare in carcere (e non in libertà, come spesso accade per i reati minori di spaccio di sostanze stupefacenti).

IL SISTEMA - Se di una vera e propria organizzazione a delinquere non è possibile parlare, tuttavia il gruppo di uomini godeva senza dubbio di una struttura interna, rudimentale se vogliamo, ma pur efficiente ed efficace. I pusher si erano professionalmente organizzati in modo da eludere i controlli: c'era chi si occupava di agganciare il cliente, chi di recuperare la sostanza, chi di controllare che non arrivassero le forze dell'ordine e chi di cedere la dose. Nulla, nella complessa condotta della banda, veniva lasciato al caso. I pusher evitavano persino di tenere la droga addosso, prediligendo come luogo di conservazione la vicina area dell'ex asilo D'Azeglio. Sistematicamente poi gli spacciatori scavalcavano la recinzione, recuperavano la droga e la portavano all'acquirente.

LO SPACCIO - Il gruppo di malviventi aveva inoltre pensato ai tanti clienti che, sprovvisti di liquidità, volevano ugualmente comprare una dose. Per questi è stato pensato un sistema a baratto tra sostanza stupefacente e diversi altri generi (scarpe, vestiti, tablet, cellulare fino ad arrivare a televisori al plasma del valore ben superiore alla dose di droga acquistata). Per soddisfare poi la richiesta dei clienti, pressante da mattina a sera, i pusher si erano organizzati secondo turni di lavoro: c'era chi arrivava la mattina presto, intorno alle 5.00 e a chi invece toccava il turno di sera fino alle 20.00-21.00.

CLIENTI - La clientela della banda non era composta solo dai classici tossicodipendenti cronici, fanno sapere dalla Caserma dei Carabinieri di Torino. Il gruppo era a tal punto conosciuto che i clienti arrivavano da tutta la provincia di Torino e non solo. Si trattava di uomini e donne di varie fasce sociali, dal 20 ai 60 anni: artigiani, commercianti, studenti, cuochi, elettricisti, nessun escluso. Si è calcolato, in circa un mese di monitoraggio, che avvenissero circa 40 cessioni al giorno, 1200 in un mese. Sono stati identificati fin ora 43 clienti che si potrebbero definire fissi e le panchine dei giardini Parri sono tornate popolate dalla popolazione di residenti che, fino a ora, si era vista sfrattare dal gruppo di delinquenti.