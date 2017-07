Via Roma, che fine hanno fatto le panchine? Torinesi e turisti costretti a riposarsi per terra

TORINO - Riposarsi nel centro di Torino non è mai stato così complesso. Da diverse settimane, via Roma si presenta ai torinesi e ai turisti in maniera differente rispetto al solito: la via infatti è priva di panchine. Un problema non da poco, con le persone costrette a sedersi sui marciapiedi per riposarsi in queste calde giornate estive. Che fine hanno fatto le panchine? E soprattutto, perché sono state tolte?

VIA LE PANCHINE - Il motivo ufficiale è più semplice di quanto possa sembrare: le panchine sono state tolte per consentire ai tecnici di ripararle. A più di un anno dal loro arrivo nel tratto pedonale di via Roma, le condizioni delle sedute erano pessime. A segnalarlo al Comune di Torino sono stati i tecnici, che hanno consegnato all’assessore all’Ambiente Alberto Unia una relazione abbastanza preoccupante. Le panchine, usate soprattutto dagli anziani, erano state vandalizzate e a causa delle pessime condizioni, sono state considerate instabili. Ecco perché si è pensato di rimuoverle e di ripararle. Torinesi e turisti, sono quindi costretti a sedersi per terra, sul marciapiede. Non di certo un servizio all’altezza di una città turistica come Torino.

PROBLEMA ECONOMICO - Il rebus ora è il seguente: quando torneranno in via Roma? Di sicuro non a breve, come confermato dall’assessore Unia a La Repubblica: «Le risistemeremo se possibile, altrimenti andranno sostituite». Il problema è ovviamente economico, perché risolvere la questione senza risorse è quasi impossibile. L’assessore ha ordinato una verifica sul materiale già a disposizione del Comune. Quel che è certo è che via Roma rischia di venire dimenticata e bistrattata. Il piano d’arredo proposto dalla passata amministrazione (20 fioriere e 30 panchine) non è mai stato attuato e nemmeno la Giunta pentastellata ne ha mai proposto uno. Le panchine scomparse, tra l’altro, erano state prese in prestito dalla Reggia di Venaria. Azzardando una previsione, difficilmente rivedremo le panchine in via Roma entro quest’estate. Un peccato, perché è proprio con il caldo che quelle sedute diventano più che mai utili.