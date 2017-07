Torino, torna la camminata in montagna del Grand Tour del Col Begino

TORINO - Una giornata all’aria aperta per contribuire a sostenere la formazione e l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani talenti attraverso borse di studio. Sono aperte le iscrizioni alla camminata in montagna della Fondazione Cecilia Gilardi o.n.l.u.s., in programma domenica 10 settembre con il Grand Tour del Col Begino, un percorso emozionante che si snoda nell’Alta Valle di Susa. Un’occasione per trascorrere una giornata all’aria aperta e contribuire alle attività della Fondazione Cecilia Gilardi, che dal 2010 sostiene i giovani talenti nella formazione e nell’ingresso nel mondo del lavoro attraverso l’erogazione di oltre 100 borse di studio. L’evento, giunto alla sua quinta edizione, è diventato il tradizionale appuntamento di fine estate organizzato dalla Fondazione Cecilia Gilardi e ha raccolto negli anni un numero sempre crescente di partecipanti tra sostenitori, amici, volontari e gli stessi giovani borsisti, che anche in queste occasioni hanno dimostrato il loro forte legame con la Fondazione.

Come partecipare

Per partecipare alla camminata in montagna della Fondazione Cecilia Gilardi è prevista una donazione minima di 50 euro a persona (di 30 Eeuro per i giovani dai 13 ai 25 anni, gratis per i bambini fino a 12 anni) da effettuare a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Banca Ifigest IBAN IT80S0318501000000010257335. È possibile iscriversi compilando il modulo d’iscrizione scaricabile dal sito www.fondazionececiliagilardi.org che dovrà essere inviato via e-mail all’indirizzo segreteria@fondazionececiliagilardi.org entro l’8 settembre oppure alla partenza della camminata in località Fonte Tana alle ore 9 dello stesso 10 settembre (da Bousson dopo il ponte svoltare a destra per Capanna Mautino/Lago Nero e percorrere circa 5,5 km su strada sterrata). Gli iscritti riceveranno un «pacchetto del camminatore» molto ricco, che comprende la maglietta tecnica dell’evento e tutto il necessario per affrontare al meglio il percorso. A tutti i partecipanti sarà inoltre offerta una gustosa merenda sinoira presso il Golf Club Claviere, dove gli iscritti potranno partecipare alla lotteria che permetterà di vincere premi molto interessanti messi a disposizione dagli sponsor dell’evento. Per maggiori informazioni: segreteria@fondazionececiliagilardi.org 011-5618236.