Incidente sul lavoro, operaio di 63 anni gravissimo con ustioni su tutto il corpo

TORINO - Un uomo di 63 anni di Baveno (Verbano Cusio Ossola) è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cto dopo un incidente sul lavoro. Il sessantatreenne è operaio in una cava di marmo in frazione Feriolo (Baveno) e nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18, mentre bruciava della polvere pirica è scoppiato un incendio: le fiamme lo hanno avvolto rapidamente e, sentite le urla, sono intervenuti alcuni colleghi che hanno subito allertato i vigili del fuoco giunti sul posto in pochi minuti.

CONDIZIONI GRAVISSIME - Immediato il trasporto all’ospedale Cto tramite l’elisoccorso del 118. L’uomo ha riportato ustioni su gran parte del corpo e ora sta lottando tra la vita e la morte. A Feriolo sono giunti anche gli ispettori dello Spresal per capire se al momento dell’incidente fosse tutto a norma o meno. Con loro anche le forze dell’ordine che indagano su quanto accaduto e sul perché sia scoppiato l’improvviso incendio.