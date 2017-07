Porta Susa, quale futuro per l’ex stazione ferroviaria? Tutte le possibilità

TORINO - Un passato glorioso, un presente fatto di degrado e un futuro ancora tutto da scrivere. L’ex stazione di Porta Susa, in piazza XVIII Dicembre, è ancora un rebus. Da ormai diversi anni la struttura vive trasformazioni e mutamenti continui. Attualmente, l’ex stazione è abbandonata a sé stessa da quando il Mercato Metropolitano ha lasciato i locali di proprietà di FS Sistemi Urbani. Un pessimo biglietto da visita per i turisti e pendolari, una ferita aperta per i tanti torinesi che ogni giorno transitano in piazza XVIII Dicembre. Presto però la situazione potrebbe cambiare.

QUALE FUTURO? - La proprietà, FS Sistemi Urbani, ha infatti ricevuto diverse manifestazioni di interesse da parte di alcune realtà determinate a entrare in possesso (temporaneo) della grande struttura. Il luogo, d’altra parte, si presta alla perfezione: l’ex stazione di Porta Susa può contare su 3000 metri quadri e di cinque livelli. Cosa potrebbe nascere dunque? Non vi sono certezze, perché FS Sistemi Urbani ha preferito mantenere la massima riservatezza, ma qualcosa inizia a trapelare: la volontà è quella di creare un’area capace di guardare al futuro, pur mantenendo il fabbricato storico. Una via di mezzo, quindi. Ogni decisione andrà presa in accordo con la città, ma anche l’assessore all’Urbanistica e vicesindaco Guido Montanari ha confermato di voler conservare la stazione storica. Le ipotesi che circolano sono quelle di un ristorante, di una palestra e di uno spazio commerciale che valorizzi tutto l’asset immobiliare. Un processo non di certo rapido, ma l’ex stazione di Porta Susa potrebbe vivere l’ennesima trasformazione.