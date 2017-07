Torino, al Mao inaugura la mostra «Women in Bali»

TORINO – Sarà un viaggio per immagini nel cuore di Bali e un omaggio all’energia di tutte le donne che vi abitano. La mostra «Women in Bali», al MAO Museo d’Arte Orientale inaugurerà venerdì 21 luglio alle 18 e sarà aperta al pubblico dal 22 luglio al 10 settembre. Un progetto fotografico tra arte e reportage di Bruna Rotunno, che racconta l’universo femminile e la potenza creatrice della natura, nell’isola dove l’acqua è ancora venerata come sacra origine della vita e come elemento di purificazione. In questo lavoro durato 8 anni la fotografa ha costruito un racconto per immagini, dove ogni gesto e ogni personaggio traduce l’essenza di un luogo unico, caratterizzato da una costante armonia. Partendo dalla mitologia balinese, fondata sul culto dell’acqua nelle fotografie viene così mostrato il fluire del lato femminile dell’isola. A esso si lega il sacro, il rito, la creatività, l’arte, la musica e la danza, raccontati attraverso i gesti quotidiani delle donne balinesi.

Tutte le donne in mostra

Oltre a offrire un racconto di vita sulle donne balinesi, Bruna Rotunno ha concentrato la sua attenzione sulle molte donne straniere che, attratte dalla bellezza e dalla spiritualità dell’isola, hanno deciso di stabilirvisi per creare una nuova comunità femminile e sviluppare progetti di natura etica, sociale, artistica ed educativa, spesso all’insegna dell’eco-femminismo e della sostenibilità.

Il percorso espositivo è composto da 80 fotografie e da uno short movie su Bali girato dall’autrice, The Island of Healing. Completano la mostra un gruppo di piccole sculture in legno femminili degli anni Cinquanta e alcuni oggetti legati alla cultura di Bali, prestito della collezione Mariangela Faradella. La mostra, inaugurata nel 2016 al Museo India Habitat Centre di New Delhi, dopo il MAO di Torino verrà presentata a Parigi.

L'artista

Bruna Rotunno vive tra l’Europa e l’Asia. La sua pratica artistica include la fotografia e il video. La sua produzione si sviluppa anche in progetti di ampio respiro basati su narrazioni dove la sensibilità e l’empatia visiva si coniuga con l’immediatezza del reportage. I suoi lavori sono stati pubblicati su Vogue, Muse, Shon, Twill, etc. Il lavoro Shanghai 24h è stato esposto alla Triennale Bovisa (2010). Ha inoltre partecipato alla mostra 60 Grandi Fotografi 60 grandi Architetti presso lo Spazio Marini Light (Milano, 2015). Il suo short film Sultan Dream è stato presentato alla Biennale di Venezia nel 2015. Tra i riconoscimenti ottenuti: la menzione d’onore al Tokyo International Foto Awards (2016), il Silver Award al Prix de la Photographie di Parigi (2016). Oltre a Women in Bali, ha pubblicato: The Queen of the Andes (Skira, 2102), The Lotus Flower (Skira, 2010), The Long Journey of excellence (Skira, 2008), Etno Folk in Cortina (Renografica, 2007). www.brunarotunno.com.

Info e biglietti

Biglietto intero € 10 (solo Mostra) con visita al museo €14. € 11 ridotto per ragazzi tra 18 e 25 anni; maggiori di 65 anni; possessori biglietto City Sightseeing

€ 8 (solo Mostra) Ridottoper ragazzi tra 18 e 25 anni; maggiori di 65 anni; possessori biglietto City Sightseeing. Per informazioni: 011 4436927, www.maotorino.it, mao@fondazionetorinomusei.it.