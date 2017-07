Carrefour apre il suo primo discount a Trofarello: si chiama Supeco ed è già realtà

TROFARELLO - La catena di supermercati Carrefour apre il suo primo discount e lo fa alle porta di Torino, nel comune di Trofarello dove, qualche tempo fa, aveva inizialmente paventato l’idea di chiudere il punto vendita lasciando a casa diversi lavoratori. Ipotesi tramontata. Dallo scorso 8 luglio il nuovo discount è realtà e la conversione ha portato alla nascita di «Supeco» che prende di fatto il posto del vecchio ipermercato: si tratta di una struttura di oltre 1.500 metri quadrati pensato in primis per le famiglie, ma in cui non manca una parte per ristoranti, bar e anche hotel.

IL NUOVO DISCOUNT - Sugli scaffali di Supeco non mancheranno prodotti con primi prezzi, cioè a basso costo, ma nemmeno alcune marche classiche dei Carrefour in formato più grande del normale. A contorno del supermercato ci sono gastronomia, pasticceria, rosticceria, panetteria e macelleria. Insomma nel nuovo supermercato, un «soft discount» più che un discount classico, non manca nulla. E dopo la prima struttura di questo genere a Trofarello, ne dovrebbe aprire una seconda sempre in Piemonte, questa volta in provincia di Novara, a Borgomanero.