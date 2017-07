Abbonamenti Gtt e permessi residenti: online nuovo metodo di pagamento

TORINO - Evitare le code agli sportelli e inutili perdite di tempo: è con quest’ambizione che nella giornata di ieri Gtt ha mandato online una nuova versione dell’e-commerce: si tratta di un investimento volto a potenziare lo strumento di pagamento degli abbonamenti e dei permessi per residenti per parcheggiare in zona blu.

E-COMMERCE - Sempre più persone infatti scelgono di abbandonare il tradizionale metodo di pagamento per svolgere tutte le proprie pratiche su internet. Un esempio? Nel 2016 i clienti che hanno acquistato l'abbonamento tramite l'e-commerce GTT sono cresciuti del 9% rispetto al 2015 e nei primi 5 mesi del 2017 si è registrato un incremento del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E’ per questo motivo che l’azienda che si occupa dei trasporti a Torino ha deciso di lanciare questa nuova versione e-commerce: una versione più user friendly e rinnovata nella grafica. L’obiettivo è quello di rendere più veloci le operazioni, tramite icone intuitive e suddivisioni in categorie molto semplici e chiare. Il nuovo e-commerce è stato realizzato con design responsive ed è quindi in grado di adattarsi graficamente in modo automatico al dispositivo con il quale viene visualizzato (tablet, smartphone, pc tradizionali) ed è ottimizzato per l'utilizzo con le versioni dei più recenti browser: Chrome, Firefox, Safari, Edge, Internet Explorer 11.