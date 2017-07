Chieri, in scena «The dark side of the man» con l’Accademia dei Folli

CHIERI - Bubbles, la rassegna culturale di Chieri, si prepara a vivere un’esperienza da brivido con «The dark side of the man – Una notte all’Imbiancheria». L’appuntamento è sabato 22 luglio, alle 21, con uno spettacolo itinerante che si snoda nei suggestivi spazi dell'Imbiancheria del Vajro, un percorso teatrale che regala allo spettatore un’esperienza oscura con una buona dose di ironia.

Si tratta di un allestimento composto da un prologo, 6 quadri e un epilogo in cui teatro, musica e luci ricostruiscono un labirinto sensoriale dove ogni spettatore si confronterà con il proprio lato oscuro, the dark side, per uno spettacolo unico, divertente e adatto a tutti.

Sembra una serata tranquilla ma, a un certo punto, uomini vestiti di nero si aggirano tra il pubblico. Ecco l’uomo con la fragile luce che indica il cammino da percorrere, una strada fatta di incontri con Mr. Hyde, Dracula, il mostro di Frankenstein e altri incubi eccellenti.

Cosa succede quando il mostro non è tanto diverso da noi? Cosa succede quando il male si annida in qualcuno che non ha tre teste e nove code? In The dark side of the man si esplora il lato oscuro della nostra specie. Si entra in contatto con gli abissi dell’anima, con esseri spaventosi e al tempo stesso, in qualche modo, umani. E che proprio per questo fanno paura.

Gli interpreti e gli autori

«The dark side of the man – Una notte all’Imbiancheria» sarà interpetato da Giovanna Rossi, Enrico Dusio, Gianluca Gambino, Valter Schiavone, Dominique Evoli, Zahira Berrezouga, Carlo Roncaglia e dagli allievi della Scuola di Teatro Accademia dei Folli. Testo: Emiliano Poddi, Carlo Roncaglia, musiche: Carlo Roncaglia, costumi: Carola Fenocchio, luci e fonica: Moreno Pittarello, Andrea Castellini, organizzazione: Giovanna Rossi, Enrico Dusio, Maria Grazia Graziano. Regia di Carlo Roncaglia. Ingresso €13, ridotto con prenotazione €10. Per info e prenotazioni:Accademia dei Folli www.accademiadeifolli.com, 011 0740274, info@accademiadeifolli.com.