In casa con 1,3 kg di marijuana: 54enne tradito dal forte odore proveniente dalla cucina

TORINO - Un forte e inconfondibile odore proveniente dalla cucina: è questo il dettaglio che ha permesso agli agenti del Commissariato Barriera Milano di scovare 1,3 kg di marijuana nell’appartamento di un cittadino straniero di 54 anni. L’uomo, un nigeriano, è stato fermato proprio mentre stava rientrando a casa.

LA DROGA - I poliziotti hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo per notificargli la revoca del decreto di sospensione dell’ordine di carcerazione, con ripristino contestuale della stessa misura ma sul posto hanno fatto una scoperta ancora più interessante: alcuni sacchetti contenenti 500 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. In un carrello della spesa poi sono stati ritrovati altri 850 grammi di sostanza stupefacente. Il nigeriano, tra l’altro, doveva ancora espiare la pena di 7 mesi e 17 giorni: come se non bastasse quindi, all’ordine di carcerazione precedente si è aggiunto l’arresto per detenzione dello stupefacente trovato in casa.