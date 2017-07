Grave incidente in tangenziale Nord: pirata della strada travolge un motociclista e si dà alla fuga 

TORINO - L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 18 luglio, intorno alle 10 sulla tangenziale Nord di Torino, tra le uscite del Drosso e Sito: un'auto ha investito un motociclista e poi si è data alla fuga. La polizia stradale è attualmente alla ricerca del pirata della strada che è scappato lasciando il centauro, ferito, in strada. L'automobilista, dopo aver travolto il motociclista non si è fermato per soccorrerlo e ha fatto abilmente perdere le sue tracce.

INCIDENTE - L'uomo che si trovava alla guida di una Yamaha Enduro è rimasto gravemente ferito nell'impatto ed è stato perciò trasportato all'ospedale CTO in codice giallo. Gli agenti della stradale hanno raccolto la testimonianza di alcuni automobilisti che hanno assistito all'incidente e sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Intanto nel tratto di strada dove è avvenuto l'incidente si viaggia solo in prima corsia e sulla corsia di emergenza. Le code di macchine al momento arrivano fino a Stupinigi.