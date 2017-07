Il tram 10 «va in vacanza»: nell’estate la linea sarà gestita dai bus sostitutivi

TORINO - Tempo di vacanze, anche per i mezzi pubblici torinesi: a partire da ieri, lunedì 17 luglio, e fino al 2 settembre 2017, i tram della linea 10 verranno sostituiti dagli autobus. Il motivo? Lavori di manutenzione su tutta la rete. Gtt ha pensato di eseguire i lavori durante il periodo estivo, per sfruttare la minore affluenza di passeggeri. Gli utenti, abituati a salire ogni giorno sui lunghi tram, dovranno quindi accontentarsi degli autobus per spostarsi in città. Una soluzione che non coglie impreparati coloro abituati a spostarsi tra Rondò della Forca e il capolinea Nord, già abituati a usufruire dei bus invece che degli tram.